كأس العالم.. وزير الرياضة: لدينا لاعبون جيدون في الرماية ودرجة تنافسية عالية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استشافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية يأتي ضمن استضافته مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استضافته البطولة يعد اتجاه ايجابي من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في شهر يناير الماضي.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وصلوا إلى مصر، لافتا إلى أن الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لأنها تكون فردية، مردفا أن نظام العمل يكون مختلفا.





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تعاون مع وزارة الصحة، وتم تشكيل لجان بنفس أسلوب بطولة كأس العالم لكرة اليد، موضحا أنه يتم تنظيم البطولة بميدان الرماية بنادي الصيد، مؤكدا أن الرياضة تسوق بصورة إيجابية حقيقة للمجتمعات، وتعطي السمعة الحقيقة في مصر وتوجه عدم المعرفة بامكانيات الدولة المصرية.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تسعي دائما للتأكيد أن مصر تعد مركزا جاذبا للعالم من خلال الرياضة، معقبا: "مصر لديها لاعبيين جيدين في الرماية وهناك درجة تنافسية عالية".



