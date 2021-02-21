ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كأس العالم.. وزير الرياضة: لدينا لاعبون جيدون في الرماية ودرجة تنافسية عالية.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:22 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استشافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية يأتي ضمن استضافته مصر لعدد كبير من البطولات في الفترة الأخيرة.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استضافته البطولة يعد اتجاه ايجابي من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في شهر يناير الماضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وصلوا إلى مصر، لافتا إلى أن الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لأنها تكون فردية، مردفا أن نظام العمل يكون مختلفا.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تعاون مع وزارة الصحة، وتم تشكيل لجان بنفس أسلوب بطولة كأس العالم لكرة اليد، موضحا أنه يتم تنظيم البطولة بميدان الرماية بنادي الصيد، مؤكدا أن الرياضة تسوق بصورة إيجابية حقيقة للمجتمعات، وتعطي السمعة الحقيقة في مصر وتوجه عدم المعرفة بامكانيات الدولة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تسعي دائما للتأكيد أن مصر تعد مركزا جاذبا للعالم من خلال الرياضة، معقبا: "مصر لديها لاعبيين جيدين في الرماية وهناك درجة تنافسية عالية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

وزير الشباب والرياضة: افتقدنا حضور الجماهير ولكننا ربحنا بطولة كبيرة

وزير الرياضة: 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد

دول طلبت تنفيذ التجربة المصرية.. وزير الرياضة: مباريات كأس العالم لكرة اليد حققت مليار مشاهدة

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

شاهد| رجل عنصري يعتدي على سيدة آسيوية بالضرب لتسقط مغشيا عليها

بالأسماء .. الحكومة تكشف مدن مشروع سكن كل المصريين

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها