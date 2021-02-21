الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد ، أن هناك سباق بين سرعة التطعيم وبين سرعة انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا .





واضاف اسامة حمدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : هناك 3 سلالات جديدة ظهرت في كندا وتنتشر بسرعة عالية مؤكدا ان برودة الجو والجفاف يساعد على سرعة انتشار فيروس كورونا .





واوضح اسامة حمدي ، اعداد اصابات مرضي السكر اصبحت مخيفة خصوصا في مصر و سببها سوء التغذية والسمنة ويجب علي الجميع وضع ذلك في الاعتبار مؤكدا ان الشعب المصري يتعاطى نسبة كبيرة من النشويات . خصوصاسببهاالتغذية والسمنةيتعاطىنسبة



