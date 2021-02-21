ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:34 م
مرض السكر
مرض السكر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد ، أن هناك سباق بين سرعة التطعيم وبين سرعة انتشار فيروس كورونا  في ظل ظهور وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا .

واضاف اسامة حمدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : هناك 3 سلالات جديدة ظهرت في كندا وتنتشر بسرعة عالية مؤكدا ان برودة الجو والجفاف يساعد على سرعة انتشار فيروس كورونا .

واوضح اسامة حمدي ، اعداد اصابات مرضي السكر اصبحت مخيفة خصوصا في مصر وسببها سوء التغذية والسمنة ويجب علي الجميع وضع ذلك في الاعتبار مؤكدا ان الشعب المصري يتعاطى نسبة كبيرة من النشويات .

وتابع العلاج الوحيد لعلاج السكر هو خفض الوزن وهذا يعتبر أكثر العلاجات تأثيرا ويجب خفض الوزن بنسبة من 7% الي 10 % .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب بـ هارفارد: جميع تحورات كورونا تضعفه ولا تقويه.. فيديو

طبيب بهارفارد : حامل هذا المرض له أولوية الحصول على لقاح كورونا.. فيديو

أخبار التوك شو.. 3 لقاحات أثبتت فعاليتها ضد كورونا.. 10 حقائق عن قطارات المونوريل الجديدة.. أستاذ طب نفسي يكشف تفاصيل كورونا الكاذبة

العلم انتصر على كورونا.. طبيب بـ هارفارد الأمريكية يكشف المزايا الطبية لـ عام 2020

ترشيحاتنا

تسجيل أول حالة.. سلالة جديدة مخادعة من كورونا لا تكتشفها الفحوصات.. فيديو

اتفاق مصري إسرائيلي لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

كيف استغل باتشيكو أزمة تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال؟

السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية

أول قرار من الزمالك بعد وصول البعثة لـ السنغال

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها