الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد ، أن هناك سباق بين سرعة التطعيم وبين سرعة انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا .
واضاف اسامة حمدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : هناك 3 سلالات جديدة ظهرت في كندا وتنتشر بسرعة عالية مؤكدا ان برودة الجو والجفاف يساعد على سرعة انتشار فيروس كورونا .
واوضح اسامة حمدي ، اعداد اصابات مرضي السكر اصبحت مخيفة خصوصا في مصر وسببها سوء التغذية والسمنة ويجب علي الجميع وضع ذلك في الاعتبار مؤكدا ان الشعب المصري يتعاطى نسبة كبيرة من النشويات .
وتابع العلاج الوحيد لعلاج السكر هو خفض الوزن وهذا يعتبر أكثر العلاجات تأثيرا ويجب خفض الوزن بنسبة من 7% الي 10 % .