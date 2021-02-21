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محافظات

الكشف على ١٣٦٢ حالة مرضية فى قافلة طبية بالقليوبية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:09 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني وتوقيع الكشف الطبي على 1362حالة في قرية طحلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها ، مشيرا إلى أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة. 

وأوضح وكيل الوزارة الصحة أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1362 مواطن ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لعدد 137 حالة بالإضافة إلى تحويل لعدد 33 حالة مابين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية . 

و أضاف أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الشتاء و الالتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد .

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال و الجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين .
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