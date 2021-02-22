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تعليم

بث مباشر لـ طلاب أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:40 ص
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
تقدم اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 ، منصة حصص مصر ، بثا مباشرا جديدا يستهدف طلاب الصف الأول الثانوي في جميع انحاء الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه من المقرر أن يتم خلال هذا البث المباشر تقديم مراجعة  لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وقال وزير التربية والتعليم ، ان هذا البث المباشر سوف يتم اذاعته في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً ، وسيتاح للطلاب امكانية كتابة اسئلتهم في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  


وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني  http://tempuri.org/tempuri.html، كما توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و "منصة الحصص الإلكترونية"  https://www.hesas.eg، ونظام إدارة التعلم  LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg ومنصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.


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