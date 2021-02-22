بث مباشر لـ طلاب أولى ثانوي على منصة حصص مصر.. اليوم

تقدم اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 ، منصة حصص مصر ، بثا مباشرا جديدا يستهدف طلاب الصف الأول الثانوي في جميع انحاء الجمهورية.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه من المقرر أن يتم خلال هذا البث المباشر تقديم مراجعة لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 .



