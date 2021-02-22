%2.8 ارتفاعا في الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية

ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية خلال ديسمبر 2020 بنسبة 2.8%، وسجل الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.76 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020.





جاء ذلك وفقا لـ البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2020، الصادر عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.





وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب إلى زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.





وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 89.26 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.



