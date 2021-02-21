ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الليبي يبدأ الإعداد لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن بدء التجهيزات لعقد الجلسة المقررة خلال أيام، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد دبيبة، في مدينة سرت، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في بيان نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري، وبتوجيهات من الرئيس عقيلة صالح، بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت.

وأضاف بليحق: "تم مخاطبة لجنة (5+5) حول تأمين المدينة، من أجل عقد جلسة مجلس النواب بها، لمنح الثة للحكومة الجديدة".

وأشار بليحق إلى أن لجنة مشكلة من طرف رئيس ديوان البرلمان "بدأت أعمالها صباح اليوم، بلقاء عدد من السلطات المحلية في سرت، ومنها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة".

ويجري الفرقاء الليبيون بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم، مباحثات من أجل الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، للخروج بليبيا من حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جهود أممية مقدرة.. الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

الجيش الليبي يعلن دعمه لمهام السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف وتمسكه بطرد المرتزقة.. الحكومة المؤقتة تشترط مصادقة البرلمان لتسليم السلطة

ليبيا.. انعقاد جلسة تشاورية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

الدبيبة يبحث مع عقيلة صالح تشكيل الحكومة الجديدة والأوضاع الميدانية في ليبيا

ترشيحاتنا

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

هل يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك؟.. وزير الرياضة يعلن الموقف

حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة

ما وراء ترسانة إسرائيل النووية .. لماذا لم يوقع بايدن العهد السري بين تل أبيب ورؤساء أمريكا

في مباراة مثيرة.. أسوان يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية ويصعد للمركز العاشر

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد