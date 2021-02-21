محمد صلاح على رأسه.. شوقي غريب يضم 50 لاعبا في قائمة المنتخب المسافرة للأولمبياد

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى قائمة الـ50 لاعبًا الأولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.





وكشف غريب خلال تصريحات صحفية، إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر.





وتابع: لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.





وأكد غريب أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".





وأضاف المدير الفني للمنتخب، إنه سيرسل قائمة الـ50 لاعبًا للفيفا في شهر يونيو المقبل، على أن يتم تصفيتهم إلى 18 لاعبًا يشكلون القائمة الأساسية للمنتخب، بجانب 4 لاعبين إضافيين خارج القائمة يسافرون مع الفريق القومي إلى طوكيو تحسبًا لإصابة أي لاعب في القائمة الأساسية قبل البطولة.





يذكر أن المنتخب الأولمبى توج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل للأولمبياد طوكيو 2021 بجانب كوت ديفوار وجنوب افريقيا.



