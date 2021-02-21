طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

نرغب فى تناول الوجبات المغذية خلال فصل الشتاء لتزود الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للشعور بالدفء والطاقة وابرزها الطواجن المختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات مغذية ولذيذة تشعرك بالدفء فى البرد الشديد بخطوات نخبة من خبراء الطهى في مصر.

طاجن الكفتة بالباذنجان

للشيف شربيني

مقادير طاجن الكفتة بالباذنجان

نصف كيلو لحم مفروم

حبة باذنجان

حبة بطاطس

حبة بصل شرائح

4 فصوص ثوم

نصف كيلو طماطم مبشوره

2 ملعقه كبيره صلصة طماطم

مكعب مرقة

رشه جوزه الطيب

ملح فلفل أسود

بقدونس

ملعقه كبيرة سمنة

بهارات





طريقة عمل طاجن الكفتة بالباذنجان

* تبلي اللحم بالملح والفلفل ثم كوري الكفتة وشوحيها في السمنة حتى تاخذ اللون ثم ارفعيها من الزيت وفي نفس الطاسة ضيفي الصلصة وعصير الطماطم وقلبيهم جيدا





* ضيفي مكعب المرق وتبليها بالملح والفلفل وقليل من الماء وادخليها الفرن وقدميها ساخنة وزينيها بالبقدونس " حسب الرغبة" .





طريقة عمل كفتة بالكوسة

غادة التلي

مقادير كفتة بالكوسة

نصف كيلو كوسة شرائح

نصف كيلو لحمة مفرومة

سمنة

1 باكو خلطة الكفتة

بصلة مبشورة

1 ملعقة كبيرة ثوم

2 كوب عصير طماطم

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة بالكوسة

* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل وخلطة الكفتة والملح والفلفل و يشكل الخليط كرات





* ضعى كرات الكفتة مع شرائح الكوسة في صينية ثم اخلطى عصير الطماطم والثوم والسمنة معا ثم اسبيهما على الكفتة توضع في الفرن حتى تمام النضج .





طريقة كفتة بالخضار

نجلاء الشرشابى

مقادير كفتة بالخضار

لحم مفروم

بصل

ثوم

فلفل ألوان

بقدونس

كزبرة خضراء

شوفان

بابريكا

جوزة الطيب

كمون

كوسة

بسلة

جزر

طماطم

مرقة

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة بالخضار

* يفرم البصل مع لحم مفروم وبهارات ثم يضاف الشوفان و يوضع زيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم ومكعب مرقة ثم تشكل الكفتة أصابع وتقلى في الزيت





* يوضع بصل وثوم مفروم في طاسة على النار مع طماطم مفرومة وكمون وباريكا وملح وفلفل و تضاف الكفتة المقلية وتترك تتشرب من الصوص ثم تقدم ساخنة





طريقة كفتة دجاج بالصلصة

لـ نجلاء الشرشابى

مقادير كفتة دجاج بالصلصة

نصف كيلو دجاج مفروم

نصف كوب بقسماط

بصلة مبشورة

ملح فلفل أسود

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

حبهان مطحون

بقدونس مفروم

زيت

الصلصة

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

كوسة

سمنة

طريقة تحضير كفتة دجاج بالصلصة

* يخلط الدجاج المفرومة مع البصل والبقسماط والتوابل والبقدونس والملح والفلفل الأسود و تبلل الأيدى بالزيت ويشكل الخليط أصابع تحمر في الزيت

يشوح البصل في السمنة على النار يضاف الثوم وعصير الطماطم والكوسة والملح والفلفل الأسود يقلب الخليط على النار وتضاف له الكفتة و توضع في الفرن .



