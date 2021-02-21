أجمل موديل سنا بالعالم تكشف سر جمالها ومظهرها الشاب

أصيب رواد التواصل الإجتماعي بحالة من الذهول والصدمة عندما اعترفت "جينا ستيوارت"، اجمل عارضة أزياء مسنة بالعالم بأنها جدة ولديها أحفاد، حيث تبدوا عبر صورة المنشورة بصفحتها الشخصية بموقع انستجرام اصغر من سنها بعشرات السنوات.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، تبدوا عارضة الأزياء التي تتحدى تقدم العمر ، والمعروفة باسم "اجمل جدة في العالم" ، أصغر بكثير من عمرها البالغ 50 عامًا.

وظهرت الموديل المسنة مؤخرا وهي ترتدي تنورة قصيرة من الترتان وقميصًا أبيض شفافًا ، لتحصد تلك الصورة خلال فترة وجيزة من نشرها 3700 إعجاب من قبل متابعيها.

ويتابع الجدة الفاتنة الآلاف من رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع انستجرام.

فيما توسل الكثيرون أيضًا لمعرفة الأسرار وراء مظهر الموديل الشاب، لتكشف لهم بعد إلحاح عن سر جمالها وصغر عمرها.

و أجابت الموديل العجوز إن التركيز على صحة العقلية لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، وهذا هو السر في جمالها.