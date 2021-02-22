المجلس الأعلى للإعلام يشدد على التزام القنوات والبرامج الرياضية بالبُعد عن إثارة الفتن بين جماهير كرة القدم.. ونواب: عليها دور كبير في تخفيف حدة التعصب.. والدولة في غنى عن أي مشاكل أخرى

أحمد دياب: يجب احترام الآراء مهما تباينت ومراعاة مشاعر جماهير الأندية

بهاء أبو الحمد: التطاول الذي نراه من البعض على الشاشات أمر مرفوض شكلا ومضمونا

غادة الضبع: مصر في غنى تام عن أي مشاكل تتسبب بها لعبة كرة القدم









شدد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبُعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم.





وأوضح المجلس، في بيانه، أنه يوجد لجان رصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وتفحص الشكاوي التي تتلقاها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ علي استقرار الوسط الرياضي.





وقال المجلس إن الأكواد التي أصدرها في هذا الشأن تتضمن نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلي الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية، أو تلك التي تنتمي إلي دول أخري، من حيث الشكل أو اللون أو النوع أو الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج علي مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلي أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.





ولفت نواب البرلمان إلى ضرورة التزام القنوات بالمعايير والمبادئ الأخلاقية والبعد عن الأمور التي قد تثير الخلافات بين الجماهير، مؤكدين على ضرورة تحلي كافة جماهير الكرة المصرية بالروح الرياضية والتسامح.





وحول هذا الموضوع، أكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرياضة في المجتمع المصري والتي تعمل على تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، وزيادة معرفتهم بالثقافات الأجنبية.





وثمّن "دياب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ما أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تشديد على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبُعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة، موضحا أنه يجب احترام الآراء مهما تباينت ومراعاة مشاعر جماهير كافة الأندية المصرية وعدم التقليل منها.





ونوه عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التركيز على المشاهد والمواقف الإيجابية وتدعيم الروح الرياضية بين الجميع ونبذ المشاحنات والتعصب الذي يسيطر على بعض الجماهير.





وطالب النائب أحمد دياب، جماهير الكرة المصرية بالتحلي بروح المكسب والخسارة والبُعد عن التعصب الكروي، وأن نكون نموذجًا يحتذى به أمام الجميع في هذا الشأن.





من جانبه، أكد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، ضرورة التزام القنوات الإعلامية والعاملين بداخلها، بالمعايير والضوابط الأخلاقية، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف هذه المعايير من خلال رصد هذه البرامج ومتابعتها.





وأشاد "أبو الحمد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ببيان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي شدد على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم، مؤكدا أن الرياضة قبل أن تكون لعبة فهي أخلاق ويجب على الجميع ان يرتقي بأخلاقيات هذه المهنة.





وقال عضو مجلس النواب، إنه تم التواصل مع وزير الإعلام أسامة هيكل لمطالبته بأخذ الإجراءات اللازمة ضد تامر أمين الذي تطاول على أبناء الصعيد، مؤكدا أن التطاول عبر الشاشات أصبح غير مقبول شكلا ومضمونا.





فيما دعت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جميع متابعي كرة القدم المصرية بعدم التعصب وشحن أنفسهم بالغضب، بسبب مباراة كرة قدم، موضحة أن هذه اللعبة أخلاقية وتتطلب من الجميع روح رياضية والإستمتاع بها والتركيز على مؤازرة الفريق المفضل لديهم دون أي مزايدات على الفرق الأخرى والتي لها حق الإحترام أيضا.





وأشارت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" على ضرورة إلتزام المعلقين والمحللين بتدعيم الروح الرياضية والقيم والمباديء الأخلاقية، وعدم الاستشهاد بعبارات وألفاظ تتسبب في مضايقة الفرق المنافسة وتهييج مشاعرهم .



