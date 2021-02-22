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حوادث

ضحية جديد لـ شيطان الشهوة.. تفاصيل هتك عرض طفلة على يد نجل عم والدها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:43 ص
تفاصيل هتك عرض جنى
تفاصيل هتك عرض جنى على يد نجل عم والدها
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ضحية جديدة وقعت فريسة لـ شيطان الشهوة، الذي يمهد لصاحبه طريقا يبدأ بلحظات المتعة وينتهى به خلف القضبان، طفلة جديدة ضحية لشخص من عائلة والدها اغتال براءتها.

بداية الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من عائلة الطفلة المجني عليها، أفاد بتضررهم من نجل عم والدها بقيامه بهتك عرضها والتعدى عليها جنسيا.

وعلى الفور شكلت الأجهزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن والدة الطفلة تركت المنزل بعد خلافات مع زوجها، وان الزوج اعتاد على ترك اطفاله في الشقة والخروج للجلوس على المقهي، معطيا نسخة من مفتاح الشقة لنجل عمه للاطمئنان على اطفاله.

كما شرحت التحريات أن المتهم قام بالدلوف للشقة كعادته واستدرج الطفلة داخل غرفة وقام بالتعدي عليها جنسيا.

وعقب ذلك أخبرت الطفلة والدها بقيام نجل عمه بملامسة جسدها واصابتها في مناطق عفتها.

وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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