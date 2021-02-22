ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 ص
عمرو الصفتي ومحمد
عمرو الصفتي ومحمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
قال عمرو الصفتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إنه كان أفضل مدافع في مصر خلال فترة تواجده ضمن صفوف المصري البورسعيدي.

وأضاف عمرو الصفتي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "الأهلي طلب ضمي أثناء تواجدي مع منتخب مصر للشباب مع المدرب شوقي غريب، ولكن النادي المصري رفض رحيلي".

وتابع: "كنت أفضل مدافع في مصر بعد وائل جمعة أثناء لعبي مع الزمالك، وأثناء تواجدي مع المصري كنت أفضل مدافع بشكل عام".

وأردف: "لو كنت ألعب في الوقت الحالي لأصبحت أفضل مدافع في مصر حاليًا، رغم أن جودة اللاعبين أصبحت أفضل، أثناء تواجدي في الملاعب كانت الفرق تلعب باثنين مهاجمين، حاليًا يلعبون بمهاجم واحد فقط، وهذا يعطي لي أريحية كثيرة كمدافع".

وعن رأيه في أفضل فريق بالدوري من حيث جودة اللاعبين، أوضح: "لاعبو الزمالك الأفضل، ثم بيراميدز، والثالث الأهلي، ورابعًا المصري، والثاني خط هجومه أفضل من القلعة الحمراء".

وواصل: "لعبت على محمد صلاح أثناء تواجده في المقاولون العرب، كان يركض بالكرة على الخط ويصطدم بالإعلانات، لكنه تطور كثيرًا وأصبح ذكيًا".

وأتم: "محمود شيكابالا أفضل لاعب رأيته في حياتي كلها، ومرت عليه فترة كان يمكن تصنيفه بعد ميسي ورونالدو في موسم 2010 أو 2011، شيكابالا لو كان احترف لأصبح خرافيًا".

واختتم: "عماد متعب أصعب مهاجم واجهته أثناء مسيرتي مع الزمالك، وهو يتفوق على فلافيو، الأول كرته جيدة سواء داخل منطقة الجزاء أو خارجها، لكن الثاني خطورته داخل منطقة الـ18 فقط".
Advertisements
Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

محمد صلاح على رأسه.. شوقي غريب يضم 50 لاعبا في قائمة المنتخب المسافرة للأولمبياد

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

علاء عبد العال: الفوز ليس وليد الصدفة.. وأستغل نقاط القوة لأسوان لتحقيق الانتصارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحد صعب يطيح بالرجال على وجوههم وتحترفه النساء.. والسبب علمي | فيديو

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة