شاب ينتحر لمروره بأزمة نفسية في بنها

تخلص شاب، في إحدى قرى مركز بنها بمحافظة القليوبية ، من حياته للأبد بالانتحار، حيث شنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل؛ اثر اصابته بحالة نفسية.





وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغا بشنق شاب يدعى "ا. ر. م" 25 سنة نفسه بحجرة نومه في قرية ميت السباع دائرة المركز.

وتبين من التحريات أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي وعلق حبلا في سقف حجرة نومه وقام بشنق نفسه والتخلص من حياته وعندما دخلت والدته للاطمئنان عليه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة .





ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة .





حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.