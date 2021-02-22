ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:18 ص
كوريا الجنوبية تسجل
كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 87 ألفا و324 حالة.
وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل انخفض اليوم الاثنين إلى أقل من 400 إصابة لأول مرة في أسبوع.
وأضاف أن من بين الإصابات الجديدة، 313 إصابة عدوى محلية و19 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 6 إصابات من الولايات المتحدة و3 إصابات من الفلبين وإصابة واحدة من كل من إندونيسيا والعراق وكازاخستان وباكستان واليابان وبريطانيا وفرنسا وباراجواي وغانا ونيجيريا.
وسجلت كوريا الجنوبية 5 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1562 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، تراجع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 146 شخصا ، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 77 ألفا و887 حالة شفاء.
وكانت الموجة الثالثة من الفيروس قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما سجلت البلاد 1240 إصابة، بيد أن سلسلة من الإصابات الجماعية المتفرقة انتشرت في جميع أنحاء البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد مؤقتا.

Advertisements
Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو