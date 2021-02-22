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أخبار العالم

باكستان تسجل 1160 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت باكستان 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 572 ألفا و334 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الإثنين- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و617 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 535 ألفا و491 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 1384 شخصا.

جدير بالذكر أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا يبلغ 24 ألفا و226 شخصا.
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