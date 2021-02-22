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عميد كلية آثار القاهرة السابق: تمثال بتاح فقد رأسه بسبب عامل الزمن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:41 ص
تمثال الملك بتاح
تمثال الملك "بتاح"
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة السابق، إن مصر تشهد اليوم ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، موضحًا أن الشمس لا تصل إلى وجه تمثال "بتاح" الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

ورد محمد حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، سؤال " هل تمثال "بتاح" فقد رأسه خلال الفترة الأخيرة، أم أنه بدون رأس" وقال إن التمثال فقد رأسه بسبب عامل الزمن مثل تماثيل كثيرة، ولكن فى الماضى كان برأس.

وكشف أن أنظار العالم تتجه إلى أبو سمبل لمتابعة تعامد الشمس، موضحًا أن العالم ينتظر يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام.

ولفت إلى أن تلك الظواهر يجب أن يتم استغلالها سياحيًا، وأن ما يحدث يعتبر علم من علم الفلك.

وأشار إلى أن الملك رمسيس حكم حوالى 65 عامًا، وأن ظاهرة تعمد الشمس تشتغرق حوالى 20 دقيقة.

تشهد مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان ، حاليا ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس، حيث توافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المئات من الزوار الأجانب والمصريين لمشاهدة الظاهرة.

ويتابع الملايين حول العالم هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والنادرة من نوعها، والتي يشهدها معبدي رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، اليوم الاثنين، 22 فبراير، لتتجه أنظار العالم نحو هذا الحدث الدولي الذي يحدث مرتين كل عام، إحداهما في 22 أكتوبر، والأخرى فى 22 فبراير. 

وتبهر هذه الظاهرة،  المشاهدين لها، حيث من المقرر أن تبدأ ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس فى معبده بمدينة أبوسمبل، فى تمام الساعة السادسة و17 دقيقة صباحًا، وتستمر فعاليات الظاهرة لمدة 20 دقيقة فقط.

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وأعلنت وزارة السياحة والآثار- متمثلة فى منطقة آثار أسوان والنوبة- استعداداتها الكاملة لظاهرة تعامد الشمس، بالإضافة إلى استعدادات الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل، وعلى هامش الظاهرة يقام حفل موسيقى عالمى خاص بدون جمهور يتناسب مع طبيعة المكان في يوم التعامد.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة إنه تم الاستعداد لتعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل من خلال تشكيل فريق من الأثريين أخصائي الترميم لعمل الصيانة والترميم اللازم لواجهة المعبد مع تثبيت الألوان وإجراء التنظيف الميكانيكى والكيميائى ، مع تنفيذ باقى أعمال الصيانة الدورية التى تتم بصفة مستمرة للحفاظ على أثرية ورونق المكان.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات ظاهرة تعامد الشمس و لن يتم السماح بدخول أى زائر بدون إرتداء الكمامة وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين ، كما أنه بالتوازى مع ذلك سيتم تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد لتفادى الزحام داخل الممر المؤدى إلى قدس الأقداس.

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