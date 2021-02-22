عميد كلية آثار القاهرة السابق: تمثال بتاح فقد رأسه بسبب عامل الزمن

قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة السابق، إن مصر تشهد اليوم ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل ، موضحًا أن الشمس لا تصل إلى وجه تمثال "بتاح" الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.





ورد محمد حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، سؤال " هل تمثال "بتاح" فقد رأسه خلال الفترة الأخيرة، أم أنه بدون رأس" وقال إن التمثال فقد رأسه بسبب عامل الزمن مثل تماثيل كثيرة، ولكن فى الماضى كان برأس.





وكشف أن أنظار العالم تتجه إلى أبو سمبل لمتابعة تعامد الشمس، موضحًا أن العالم ينتظر يومي 22 فبراير و 22 أكتوبر من كل عام.





ولفت إلى أن تلك الظواهر يجب أن يتم استغلالها سياحيًا، وأن ما يحدث يعتبر علم من علم الفلك.





وأشار إلى أن الملك رمسيس حكم حوالى 65 عامًا، وأن ظاهرة تعمد الشمس تشتغرق حوالى 20 دقيقة.