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محافظات

بعد الفوز الكبير للأزرق على الاتحاد السكندرى.. محافظ أسوان يهنئ زهرة الجنوب

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:09 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لزهرة الجنوب على هذا الفوز العريض والثاني على التوالي بعد الفوز على نادي المقاولون العرب ليدخل المنطقة الدافئة بالمركز الثامن والذي جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططيًا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.

وأكد أشرف عطيه على مواصلة دعم المحافظة لممثلها في دوري الأضواء ومساندة مسيرته ليظل مستمر في تقديم عروضه الطيبة للعام الثاني على التوالي ، لافتًا إلى الإستمرار في دعم نادي أسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بإعتباره أحد الكيانات والصروح الأسوانية وأكبر الأندية الشعبية والجماهيرية في الصعيد بشكل عام وليس المحافظة بشكل خاص.

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هذا وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا ، ووقف العديد من الفعاليات فى المناسبات المختلفة ، إلا أن الظاهرة الفريدة من نوعها وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل، تظل حدث فلكى عالمى يلقى إهتمام الجميع لاحياؤه مرتين في شهرى فبراير وأكتوبر من كل عام .

فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، بمختلف القصور والمواقع الثقافية لتقديم إستعراضاتها المتنوعة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجارى بمشاركة 12 فرقة للفنون الشعبية تضم فرق الحرية والوادى الجديد والإسماعيلية وشلاتين وسوهاج والنيل وبورسعيد وملوى والأقصر والشرقية ، بالإضافة إلى فرقتى أسوان وتوشكى .

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في نشر التنوير التراثى والفنى مع خلق أجواء ترفيهية داخل المدن والقرى ، وخاصة مع قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الدكتور أحمد عواض بتقديم هذه العروض وسط الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشار أشرف عطية ، إلى أن مبادرة شتى في مصر والتى أطلقها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار من أسوان جاءت بثمارها وسط إرتفاع معدلات توافد الحركة السياحية الداخلية خلال الفترة الحالية مما ساهم في إنعاش صناعة السياحة داخل الفنادق الثابتة والعائمة ، بجانب المطاعم والكافيهات والبازارات ، بالإضافة إلى المواقع والمعالم السياحية والأثرية .

جدير بالذكر بأن فرق الفنون الشعبية قدمت إستعراضاتها المختلفة خلال الفترة المحددة على خشبة المسرح الصيفى بأسوان ، وأيضًا داخل قصور الثقافة بكركر وغرب أسوان ودراو وتوشكى وحسن فخر الدين وكلابشة ودهميت بنصر النوبة ، بجانب كوم أمبو والرديسية والسباعية .
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