في حملة بأسوان تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الأحد، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.5) كيلو جرام و (300) جرام من مخدر الحشيش .









وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 832 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (181) حكم حبس جزئي، و( 38 ) حكم حبس مستأنف، و( 417 ) أحكام غرامات، و( 192 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 4 جنايات .





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط ( 10 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وضبط 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على قضية للإمتناع عن البيع .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 515 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبات وسيارة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 85 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 116 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.





,في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان وذلك بدائرة مركز أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر " أفيون و أقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





وأقرأ أيضًا:يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.