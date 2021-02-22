الطماطم 1.75 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-2-2021

الطماطم 1.75 جنيه

البصل 7 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات

الباذنجان 5 جنيه

القلقاس 12 جنيهات

الخيار 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

اليوسفى 5.5 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



