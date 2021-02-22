ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطماطم 1.75 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:39 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 22-2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 1.75 جنيه
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 10 جنيها

الكوسة 7  جنيهات
الباذنجان 5 جنيه
القلقاس 12 جنيهات
الخيار 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال  4 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
اليوسفى 5.5  جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكوسة تسجل 4.5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 5-2-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 6 - 2 - 2021

ترشيحاتنا

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021

بشرى سارة بشأن فعالية لقاح فايزر

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

توافد المئات لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في أبو سمبل.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 22-2-2021.. تفاصيل

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

بعد إطلاق أسماء عائلة زوجها على الشوارع.. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر وإحالتها للنيابة الإدارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو