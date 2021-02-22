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أخبار البلد

تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح أمس بمقر المجلس، الواعظات المصريات اللائى شاركن فى القافلة الدعوية التى توجهت لعدد من الولايات بدولة السودان الشقيق لتكريمهن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالواعظات المصريات اللائى شرفن مصر فى السودان مؤكدة أن هذه القافلة تُعد أول قافلة دعوية نسائية تشارك خارج مصر.

وأشارت إلى أن الوزيرة فايزة ابو النجا صاحبة الفكرة الأساسية فى وجود الواعظات المصريات وذلك لدورهن الفاعل وما يمثلنه من أهمية فى التوعيه والتواصل مع السيدات فى جميع المحافظات لتعريفهن بأصول الدين الصحيح والبعد عن الأفكار المغلوطة، مؤكدة على أن وصولهن إلى خارج مصر شىء عظيم نفتخر به جميعا، كما وجهت رئيسه المجلس الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على  هذا الاختيار الموفق لهؤلاء الواعظات المتميزات لتمثيل مصر فى الخارج متمنية زيادة العدد فى المرات القادمة لانهن يُمثلن القوة الناعمة التى يجب أن نفخر بها.

وعبرت الواعظات عن خالص شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومى للمرأة لهن ومساعدتهن  فى الوقوف على أرض قوية صلبة.
وفى نهاية اللقاء كرمت الدكتورة مايا مرسي الواعظات تقديرا لجهودهن.

يذكر ان القافلة تاتي في اطار التعاون المشترك بين مصر والسودان  والبرامج التي تم اقرارها بواسطة وزيري الشوون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات، واحداث حراك ايجابي علي المستوي الدعوي وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الشؤون الدينية والاوقاف.
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
تقديرا لجهودهن.. رئيسة القومي للمرأة تُكرم واعظات القافلة الدعوية للسودان
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