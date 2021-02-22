كثافات مرتفعة على الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية على الدائري والطرق الرئيسية والصحراوية اليوم الإثنين.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري بمناطق المعادي ودار السلام في القادم من الكورنيش باتجاه طريق الأوتوستراد.





كما تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية باتجاه المنيب.





وكذلك كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق باسوس في القادم من الطريق الزراعي، وكثافات مرورية متوسطة أعلى الحرفين والسلام في القادم من المرج.





ويشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية متوسطة لي التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.





فيما تستقر الحركة المرورية على الطرق الصحراوية، بدون تأثيرات على الحالة العامة، حيث تستقر حركة السيارات على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي.





كذلك تستقر الحركة المرورية على طريق شبرا - بنها الحر، والدائري الإقليمي، ومحور روض الفرج ومحور الضبعة.





وتستقر حركة السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي.