اليوم.. تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين .
موقع صدى البلد:
الصحة: تسجيل 608 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة
موقع الشروق:
متحدث النيابة الإدارية: سرقة الكهرباء فى عقار الدائرى سبب صعوبة إطفاء الحريق
موقع بوابة أخبار اليوم:
اليوم.. تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى
الوطن:
الاسكان الاجتماعى: عدد المتقدمين للوحدات السكنية بلغ 610 آلاف شخص
بوابة الوفد:
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم
موقع روسيا اليوم:
الصين: نسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة وسبب الخلافات بيننا يعود لإجراءات إدارة ترامب
موقع سكاى نيوز:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. "حل مؤقت" مع إيران