اليوم.. تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين .







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