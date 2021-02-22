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اليوم.. تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:22 ص
تسجيل رغبات الطلاب
تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين .

موقع صدى البلد:
الصحة: تسجيل 608 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

موقع الشروق:
متحدث النيابة الإدارية: سرقة الكهرباء فى عقار الدائرى سبب صعوبة إطفاء الحريق

موقع بوابة أخبار اليوم:
اليوم.. تسجيل رغبات الطلاب المتخلفين بالجامعات الخاصة بالتنسيق الإلكترونى

 الوطن:
الاسكان الاجتماعى: عدد المتقدمين للوحدات السكنية بلغ 610 آلاف شخص

بوابة الوفد:
وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم

موقع روسيا اليوم:
الصين: نسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة وسبب الخلافات بيننا يعود لإجراءات إدارة ترامب

موقع سكاى نيوز:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. "حل مؤقت" مع إيران
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