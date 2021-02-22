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أخبار العالم

اليابان تدين بشدة إطلاق السلطات في ميانمار النار على المتظاهرين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو اليوم /الإثنين/ إن بلاده تدين بشدة إطلاق السلطات في ميانمار النار على المتظاهرين، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأعرب كاتو -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأكد أن استخدام البنادق ضد المتظاهرين السلميين غير مسموح به، موضحا أن الحكومة اليابانية ستحث السلطات الأمنية في ميانمار على وقف العنف ضد المدنيين على الفور والإفراج عن المسئولين المحتجزين بمن فيهم أونج سان سوتشي.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ستدعو جيش ميانمار لاستعادة النظام السياسي الديمقراطي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الاحتجاجات مستمرة في أنحاء ميانمار منذ إعلان الجيش بداية الشهر الجاري سيطرته على السلطة، وفتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة "ماندالاي" الكبرى بوسط البلاد منذ يومين مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة العشرات الآخرين.
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