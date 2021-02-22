ثاني مرة في تاريخها.. قناة السويس تكشف بالأرقام ما حققته في كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب حركة الملاحة في قناة السويس، لافتا إلى أن القناة تشهد زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة في الفترة من أول فبراير إلى 21 من نفس الشهر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية، وتشهد الزيادة في إعداد السفن بنسبة 1.4% والحمولات 0.4% والعائد أيضا بنسبة 4.5% بالدولار.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القناة كانت حققت 355 مليون دولار، مقارنة بالسنة الماضية تم تحقيق 339 مليون دولار، وأشار إلى أن القناة حققت أعلى إيراد يومي خلال جائحة كورونا وكان يوم 5 من فبراير 2021، وذلك بمرور 74 سفينة، بحمولات صافية 4.4 مليون طن، ويعد هو ثاني اكبر معدل عبور يومي في تاريخ قناة السويس.





وأوضح أن القناة حققت إيرادات في هذا اليوم تبلغ 22.2 مليون دولار، وتم أيضا تحقيق أعلى حمولة يومية منذ جائحة كورونا وكان بتاريخ 12 فبراير 2021، بعبور 72 سفينة بحمولة صافية قدرها 5.3 مليون طن، محققة أعلى إيراد يومي بنسبة 24.7 مليون دولار.





وأشار إلى أن كل السياسات التي اتخذتها إدارة قناة السويس أثبتت نجاحها لإدارة أزمة جائحة كورونا، وأردف أن هناك 4087 سفينة استفادت من السياسيات التسويقية للقناة، ومنهم 23 سفينة مرت لأول مرة من خلال قناة السويس ودفع إيرادات 930 مليون دولار.