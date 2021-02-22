رئيس منظمة "اليمن أولا": لا رواتب في بلادي منذ 5 أعوام "فيديو"

قال عبد الكريم الأنسي، رئيس منظمة "اليمن أولا"، إن المشهد اليمني من أصعب المشاهد تعقيدا في العالم، لدخول عدة أطراف دولية فيه مضيفا: "نحن ابتلينا بالربيع العربي".





وتابع عبد الكريم الانسي ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أ نه في بداية الأزمة ركب الإخوان المسلمون موجة المظاهرات وتم تفكيك الجيش.





وأشار إلى أن هناك عصابة الميليشيا الحوثية أتت من 2004 حتى 2011، لافتًا إلى أنهم دخلوا كمتظاهرين ويمتلكون التمييز العنصري في الأفكار.





وتابع أنهم دخلوا كناس مستضعفين من النظام السابق، ومن بعدها سيطروا على كل شيء، وكان التنسيق من قطر بالدعم المالي والأفكار، مشيرًا إلى أن اليمن لا يوجد بها راتب منذ 5 سنوات.



