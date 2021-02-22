ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس منظمة "اليمن أولا": لا رواتب في بلادي منذ 5 أعوام "فيديو"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:08 ص
رئيس منظمة اليمن
رئيس منظمة اليمن أولا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال عبد الكريم الأنسي، رئيس منظمة "اليمن أولا"، إن المشهد اليمني من أصعب المشاهد تعقيدا في العالم، لدخول عدة أطراف دولية فيه مضيفا: "نحن ابتلينا بالربيع العربي". 

وتابع عبد الكريم الانسي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه في بداية الأزمة ركب الإخوان المسلمون موجة المظاهرات وتم تفكيك الجيش. 

وأشار إلى أن هناك عصابة الميليشيا الحوثية أتت من 2004 حتى 2011، لافتًا إلى أنهم دخلوا كمتظاهرين ويمتلكون التمييز العنصري في الأفكار. 

وتابع أنهم دخلوا كناس مستضعفين من النظام السابق، ومن بعدها سيطروا على كل شيء، وكان التنسيق من قطر بالدعم المالي والأفكار، مشيرًا إلى أن اليمن لا يوجد بها راتب منذ 5 سنوات.

وأكد أن بلاده يشهد حالة إنسانية صعبة، ليس به كهرباء ولا مياه ولقاحات ولا حقوق مرأة، معلقًا: "نحن كشعب يمني من عاداتنا وتقاليدنا عمرنا ما رأينا عسكري يضرب امرأة أو يعتقلها، ولكن للأسف الآن المرأة في السجون تُغتصب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة