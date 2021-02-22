شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة





تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون ونسقت معهما جاكيت متوسط الطول مما منحها مظهرا جذابا.





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وارتدت منة فضالي نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على كاب باللون الزيتي متناسق مع إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الوردية التي كشفت عن جمالها.



