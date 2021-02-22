ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:05 ص
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون ونسقت معهما جاكيت متوسط الطول مما منحها مظهرا جذابا.

اقرأ أيضا:

وارتدت منة فضالي نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على كاب باللون الزيتي متناسق مع إطلالتها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الوردية التي كشفت عن جمالها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بلوك جديد.. رضوي الشربيني تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بملابس شتوية.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

بملابس على الموضة .. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها في الأهرامات

بملابس عصرية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة على 7 مناطق بالجمهورية اليوم مصحوبة برياح

سعيا لتحقيق أول انتصار في مجموعته.. الزمالك يضع خطة عبور تونجيث على ملعب لات ديور اليوم

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

السعودية.. صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا

وفاة النائب السابق محمد العقاد بفيروس كورونا

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور