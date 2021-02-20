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فن

منة فضالى تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها.. والجمهور: قمر

السبت 20/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة جريئة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى:
- قمرر
- ايه اللبس الحلو ده

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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