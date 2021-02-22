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محافظات

رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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احمد علي
أكد عادل داود رئيس حي أول طنطا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم رفع ١٠٠ طن قمامة في أكبر حملة نظافة مستمرة بمنطقة الكفور القبلية بمدينة طنطا التابعة لنطاق حي أول طنطا .

وأوضح ان حملة  النظافة المكبرة بتلك المنطقة لازالت مستمرة  وتم استهداف تراكمات القمامة بشوارع سكه تلا وشارع التحرير والشوارع الرئيسية بالكفر القبلية وسيجر والعجيزي وتم الدفع بعدد من اللوادر وجرارات نقل القمامة إلى تلك الشوارع وكذلك الحارات والشوارع الضيقة بتلك المناطق.
مشيرا إلى أن الحملة المكبرة لازالت مستمرة  

  وأشاررئيس حي اول طنطا إلى أنه بالتوازي مع حملة النظافة المكبرة فإنه يتم متابعة تطوير شارع المنحر وشارع سكه صناديد والشوارع المتفرعه بالمنطقه بعد الانتهاء من اعمال البنيه التحتيه مياه صرف صحي والاناره العامه ورصف الشوارع  وعمل الشوارع المتفرعة بالانترلوك والخرسانة لأول مرة في تلك المناطق التي عانت من عدم الرصف لسنوات   وعمل جميع الارصفة بعد الانتهاء من إزالة المخالفات والاشغالات
رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة
رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة
رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة
رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة
رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة
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