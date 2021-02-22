رئيس حي أول طنطا: رفع 100 طن قمامة في حملات مكثفة

أكد عادل داود رئيس حي أول طنطا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم رفع ١٠٠ طن قمامة في أكبر حملة نظافة مستمرة بمنطقة الكفور القبلية بمدينة طنطا التابعة لنطاق حي أول طنطا .





وأوضح ان حملة النظافة المكبرة بتلك المنطقة لازالت مستمرة وتم استهداف تراكمات القمامة بشوارع سكه تلا وشارع التحرير والشوارع الرئيسية بالكفر القبلية وسيجر والعجيزي وتم الدفع بعدد من اللوادر وجرارات نقل القمامة إلى تلك الشوارع وكذلك الحارات والشوارع الضيقة بتلك المناطق.

مشيرا إلى أن الحملة المكبرة لازالت مستمرة



