إعادة إصلاح أسلاك الكهرباء الهوائية والكابلات الأرضية بعد الطقس السيئ

أعطى اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء توجيهاته بسرعة اصلاح وصيانة أسلاك الكهرباء الهوائية والكابلات الأرضية التي تعرضت للتلف، بسبب الظروف الجوية الصعبة، وشدة هبوب الرياح ألتي تعرضت لها منطقة وسط سيناء الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة فنية من مجلس المدينة تحت إشراف الأستاذ وليد أمين عبد الحميد ، سكرتير عام مجلس المدينة ،وبالتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة، بعملية الاصلاح، حيث ⁦تم عودة التيار الكهربائي بعدد من قري المركز والمدينة

وهي ( الحمه _ المغاره _ المنجم ، وذلك عقب إصلاح التلفيات التي تعرضت لها خطوط الكهرباء خلال موجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي ..حيث تم إصلاح وصيانة جميع الكابلات والاسلاك المتهالكه وتم إعادة اطلاق التيار الكهربائي في القري والتجمعات المستهدفة من جديد.

ونفذ مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، حملة لرفع الرمال التي تراكمت علي الطرق بسبب شدة هبوب الرياح وتسببت في اغلاقها أمام حركة سير المركبات ..حيث تم إعادة فتح طريق (بغداد _ الجفجافة) رعد تحسن خالة الجو واستقرار الرياح ، وتوقف هطول الأمطار

وقال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم الدفع باللوادر، من معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة لإزالة الرمال الكثيفة علي طريق (بغداد _ الجفجافه) بعد أن تسببت الكثبان الرملية المتحركة في إغلاقه نتيجة لسرعة الرياح الشديدة. . حيث تم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة سير السيارات عليه بطريقة سليمة وآمنة للحفاظ على سلامة المسافرين ، كما تمت إعادة فتح طريق (الحسنة _ بغداد) أيضا الذى أغلقته الكثبان الرملية نتيجة الطقس السيئ وسرعة هبوب الرياح.



وقرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة خلال الأيام القادمة، وذلك بالتواصل المستمر علي مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

اقرأ ايضا:

طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء











