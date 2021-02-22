أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.





وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وأنه يجب تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، لأنها واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.





وانطلقت فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية.

