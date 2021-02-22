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إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:28 ص
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي
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فرح علاء الخولي
أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.

وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وأنه يجب تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، لأنها واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية.

وتناقش الجلسة الثالثة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية.

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