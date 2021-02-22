رئيس البرلمان: مصر تمكنت بفضل رجالها المخلصين من استئصال آفة الإرهاب..فيديو

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مصر عملت على تجديد الخطاب الدينى وتنقيته من اى فكر متطرف، واحداث طفرة تنموية شاملة لتجفيف منابع الارهاب، ومواجهته الأمنية المانعة من القوات المسلحة او الشرطة المصرية للارهاب.





وأشار الجبالى خلال كلمته بالبرلمان العربى، إلى أنه تمكنت الدولة المصرية بعزم رجالها المخلصين بمحاصرة تلك الظاهرة الخبيثة والتصدى اليها، مؤكدًا ان كل التحديات المختلفة الابعاد تتطلب منا جميعًا البرلمانيين العرب للتكاتف والتنسيق المشترك لمواجهة تلك الازمات.





وتابع " لا يفوتنى الا ان اشيد بخطط البرلمان العربى للتعاطى مع القضايا والتحديات التى تواجه امتنا العربية والتى تعبر عن رؤيتنا الرشيدة، خاصة ان الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة تستهدف الأمن القومى"، موضحًا أن مصر تمكنت بفضل رجالها المخلصين من استئصال آفة الارهاب .



