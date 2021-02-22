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حنفى جبالي: ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول بالعالم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:14 ص
المستشار حنفى جبالي،
المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب
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البهي عمرو
قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول فى الفترة الأخيرة، موضحًا تلك الظاهرة لم تهدد الدول العربية فقط بل هددت جميع دول العالم.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الإرهاب آفة إنسانية شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية أثرت على الظهير السياسي و أثرت على المجتمع السياسي، وجعل هناك نفاذ المخططات التى تستهدف الدول ولم يقتصر الإرهاب = على الجانب السياسي، بل امتد للجانب الاقتصادي، و الجميع شاهد ما حدث فى الدول.

وأكد أن هناك دول تحتاج لـ إعمال شامل، والإرهاب أثر على الصعيد الاجتماعي وشردت العديد من السكان وثقلت كاهل الدول التى تستقبل النازحين، وأن تلك الأعمال الإرهابية تسببت في التخريب والفقر.

وتابع: تسببت تلك الظاهرة من الانكشاف الاستراتيجي وانهارت بعض من الجيوش فى الدول العربية، وأن الإرهاب يمثل تحديا للدول العربية لتأثيره على الاستقرار السياسي.

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