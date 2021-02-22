ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب كورونا.. تأخر إعلان القوائم المالية لـ مصر الجديدة للإسكان والتعمير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:47 ص
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير
Advertisements
علياء فوزى
أرجعت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI)، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سبب تأخير تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، إلى النقص الحاد في عدد العاملين بالقطاع المالي، وذلك نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالموجة الثانية لجائحة كورونا.

وقالت الشركة ، اليوم الاثنين، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الحالي لعرض واعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

اقرأ أيضا...23.4 ٪ زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2019

يشار إلي أن الشركة حققت خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى تأثير الظرف الاقتصادية على إيرادات الشركة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

النيل للأدوية تحقق 39 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

تحولت من الربح للخسارة.. مطاحن شمال القاهرة تسجل 10 ملايين جنيه خسائر خلال 6 أشهر

بسبب التصدير.. القاهرة للأدوية تربح 67 مليون جنيه خلال 6 أشهر

بارتفاع 66%.. 22 مليون جنيه خسائر شينى خلال 6 أشهر

خسائر كيما تتخطى النصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

صفر_تعامل_مع_تركيا.. حملة سعودية جديدة لمقاطعة المنتجات التركية

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

في عيد ميلاده.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين وضرب عفاف شعيب له

فى ذكرى ميلادها.. أبرز المحطات في حياة تحية كاريوكا وسبب تكريم الرئيس السادات لها

علاء نبيل: متعجب من استبعاد ديانج في الأهلي.. ودور أفشة سينعدم أمام سيمبا في هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور