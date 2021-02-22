بسبب كورونا.. تأخر إعلان القوائم المالية لـ مصر الجديدة للإسكان والتعمير

أرجعت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI)، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سبب تأخير تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، إلى النقص الحاد في عدد العاملين بالقطاع المالي، وذلك نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالموجة الثانية لجائحة كورونا.
وقالت الشركة ، اليوم الاثنين، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الحالي لعرض واعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
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يشار إلي أن الشركة حققت خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى تأثير الظرف الاقتصادية على إيرادات الشركة.
وقالت الشركة ، اليوم الاثنين، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الحالي لعرض واعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
اقرأ أيضا...23.4 ٪ زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2019
يشار إلي أن الشركة حققت خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى تأثير الظرف الاقتصادية على إيرادات الشركة.