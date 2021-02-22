العثور على جثة شاب بـ«الكهف» في الغردقة

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.