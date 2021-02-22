ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة شاب بـ«الكهف» في الغردقة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:13 م
جثة
جثة
Advertisements
إبراهيم جادالله
عثرت مباحث الغردقة على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يدعى أحمد زكي، 26 عاما، أسفل عمارة سكنية بمنطقة الكهف، وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات، وتم نقل الجثة لإيداعها مشرحة المستشفي العام.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.

وقرر مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور