العثور على جثة شاب بـ«الكهف» في الغردقة

عثرت مباحث الغردقة على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يدعى أحمد زكي، 26 عاما، أسفل عمارة سكنية بمنطقة الكهف، وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات، وتم نقل الجثة لإيداعها مشرحة المستشفي العام.
تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.
وقرر مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.