هابى أفريكا: هناك قرى أفريقية لا يوجد بها مياه نهائيًا.. فيديو

قالت سارة الامين، مؤسسة منظمة " هابى افريكا"، إنها تحب العمل المدنى والتطوعى، لافتة إلى أن مصر بها اماكن بها تنمية حقيقية ولا تحتاج للتطوير، بينما افريقيا تحتاج للتطوير، وهناك الكثير من المناطق لايوجد بها مياه نهائيًا مما يؤثر على صحة الاطفال وتحصيلهم الدراسى.





وأضافت الأمين، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن هناك مناطق تستدعى الاطفال السير لمدة 10 كيلو للحصول على المياه يوميًا، مشيرة إلى أن أزمات المياه تستدعى ان نبدا من حيث انتهى الآخرين لكى نستطيع ان نأخذ خطوة فى سبيل حل المشكلة وانقاذ الجنس البشرى.





وتابعت أن هناك أشخاص غير مدريكن لأهمية المياه، منوهة بان هناك دول تنتهى فقط بسبب مشكلة المياه، موضحة ان الافارقة متحمسين ويعرفون أهمية المياه بشكل كبير ويقدرون عملنا فى توصيل المياه فى القرى الافريقية.



