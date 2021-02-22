السكان بتنقل ممتلكاتها.. مصادر تنفي تجدد النيران بعقار الدائري

أكدت مصادر بإدارة الحماية المدنية بالجيزة عدم تجدد اشتعال النيران في عقار الدائري بفيصل وأشارت قائلة: الحال زي ماهو ومنتظرين لجنة الهندسة لتحديد موعد إزالته.





وأضافت المصادر أن سكان العقار يقومون بنقل أثاثهم وممتلكاتهم من داخل العقار تحت إشراف مديرية أمن الجيزة والتواجد المستمر لسيارات الإطفاء على مدار الساعة.





وكانت كشفت مصادر أمنية عن تطورات جديدة في عقار الدائري المحترق بعد مرور ٣ أسابيع على اشتعال النيران وتركها حتى انطفأت من تلقاء نفسها لخطورة عمليات الإطفاء.





أشارت المصادر إلى أنه عقب انتهاء النيران وانطفائها تماما بدات بعض الجدران في التساقط لتصدعها نتيجة تفحمها من الحريق ونظرا لخطورة الامر على جسم الكوبري الدائري تم استدعاء معدات تابعة لمحافظة الجيزة لهدمها حيث تولى "الدقاق" دفع الجدران لتنهار تماما كما تم الاستعانة بسيارات لشفط المياه التي تراكمت في البدروم نتيجة محاولات الاطفاء.





واشارت مصادر امنية الي ان مختص بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة يترأس لجنة لفحص العقار بعد انتهاء النيران لتحديد مصير العقار وكيفية ازالته والاتجاه المناسب لعملية الازالة لعدم الاضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.









وكشفت المصادر ان العقار المنكوب تكلف مبلغ ٣٦ ملايين جنيه لبنائه وان المخازن التي احترقت بالبدروم والطابقين الارضي والاول كان بداخلها بضائع لا تقل عن ٣٠ مليون جنيه، ويتولى المعمل الجنائي تحديد الاسباب الحقيقية للحريق والخسائر التي خلفها.