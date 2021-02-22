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الصحة تكشف عن حدث تاريخي اليوم في الأقصر.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:21 م
الدكتور احمد السبكي،
الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف إن زيارة وزيرة الصحة اليوم للاقصر ، تأتي في اطار متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء، التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي، لافتا الي ان هناك تطور كبير يحدث في قطاع الصحة وفي منظومة التأمين الصحي الشامل، برغم تحديات ازمة كورونا.

وتابع الدكتور احمد السبكي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة لم تتوقف جهودها على اعداد المحافظات وتأهيلها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، والتي تم اطلاقها في 4 محافظات مختلفة، وجاري تنفيذ المنظومة في 5 محافظات اخرى.

واشار الي ان المنظومة اثبتت نجاحها بشكل كبير، وقدمت خدماتها الصحية لاكثر من 3.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية متنوعة في محافظة بورسعيد، منوها انه ايضا في الاقصر هناك عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات تم رفع كفاءتها، وبالفعل تم تسجيلها وفقا لمعايير الجودة والاعتماد.

واردف ان اليوم حدثت خطوة تاريخية في الاقصر والتي تتعلق بالتحول المؤسسي وفقا لقرار رئيس الوزراء منذ 3 ايام لنقل الاصول العلاجية المتمثلة في الوحدات والمراكز الصحية من وزارة الصحة الي الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.
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