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برلمان

شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:14 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد يستقبل رئيس البرلمان العربى
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ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل - عمرو سيد
استقبل النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي ورينهولد لوماتيكا رئيس فريق الاستشارات رفيع المستوى المعني بالارهاب والتطرف للإتحاد البرلماني الدولي  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان العربي. 

يأتى ذلك على هامش مشاركة  في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي،  والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية، حول دور البرلمان في مكافحة الإرهاب،  حيث وقع  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي.

يشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضًا قيام كلا من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي بتبادل استراتيجية بناء القدرات، والتعاون في تبني المشروعات والبرامج البحثية العربية ، 
كما يشمل برتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي أيضًا أساسًا للشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، في مجالات التدريب، والتأهيل، وتنمية القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، ودبلومات مهنية متخصصة في مختلف مجالات الاهتمام البرلماني.

وفي ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، وأهدي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي درع البرلمان العرب المستشارحنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري تقديرًا له.

جدير بالذكر أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قد تم تدشينه بالبرلمان العربي، بهدف الاهتمام بالعلاقات البرلمانية الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية،  وتنسيق الرؤى البرلمانية العربية خارجيًا، وتقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان العربي، وفتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية لنقل وتبادل الخبرات.
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
شاهد..خلال استقبال علاء عابد العسومي.. بروتوكول تعاون بين البرلماني المصري والعربي
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