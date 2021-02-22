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برلمان

نائبة تطالب بدعم الحرف اليدوية لتوفير فرص عمل والحفاظ عليها من الاندثار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:41 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التضامن الاجتماعى "نيفين القباج" بمد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية"،  والذى يقام تحت شعار" مصر بتتكلم حرفي"، قائلة :"إن المعرض يعتبر تشجعيا للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والشباب، بعرض منتجاتهم وتسويقها".

وشددت مايسة عطوة فى بيان صحفى لها، على ضرورة أن يكون هناك استمرارية لتلك المعارض طوال السنة بصورة مختلفة وفى محافظات مختلفة، حتى يتسني للجميع المشاركة وتسويق منتجاتهم، مؤكدة أن الحرف اليدوية لها طبيعة خاصة ويجب الاهتمام بها وتنميتها حتى لا تندثر، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تسويق للمنتجات فى مختلف المحافظات مما يسهم فى تدوير عجلة الانتاج والتشجيع على الاهتمام بها.

وأضافت مايسة عطوة، أن التوسع فى المنتجات اليدوية سيفتح آفاقا ويوفر فرص عمل مختلفة مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الانتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات وبالتالى، يجب أن تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها وعدم زوالها.
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