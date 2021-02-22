المالية: نستهدف تحصيل 964 مليار جنيه ضرائب هذا العام..فيديو

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن حجم الضرائب يبلغ حوالي 75 % من إجمالي الإيرادات المالية، موضحًا أنه تم تطبيق الميكنة في معظم المعاملات المالية ضمن الخطة الشاملة للتحول الرقمي.





وأضاف محروس، خلال حديثه ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية ام بى سى، أن ال ضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، حيث أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و 288 مليار جنيه، تمثل الضريبة منها 964 مليار جنيه، أى بنسبة تقارب 75 % من إجمالي الايرادات المطلوب تحقيقها .





وتابع أن الدولة تحرص الدولة على تحصيل هذه الضرائب في مواعيدها تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.







