نائب يدعو المصريين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مشروع "حياة كريمة"

ثمّن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لرغبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع، للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بفتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية، لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.





ووصف " قاسم " في بيان، الاثنين، فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق " تحيا مصر " بانها عبقرية وغير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيدًا بالدور الكبير والحيوي لمؤسسة "تحيا مصر" في تلبية وحل العديد من المشكلات التي تواجه الشعب المصري، حيث كان هذا الصندوق سندًا لكل من يلجأ اليه.





وناشد النائب محمود قاسم، جموع المصريين من رجال الاعمال والاستثمار والمال والأثرياء والقادرين وغيرهم بالتبرع لصالح المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة"، والتي سوف تغير وجه الحياة داخل جميع القرى على مستوى الجمهورية وسوف تحقق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى والريف المصري.