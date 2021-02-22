ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يدعو المصريين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مشروع "حياة كريمة"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:46 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
Advertisements
فريدة محمد
ثمّن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لرغبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع، للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بفتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية، لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير. 

ووصف " قاسم " في بيان، الاثنين، فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق " تحيا مصر " بانها عبقرية وغير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيدًا بالدور الكبير والحيوي لمؤسسة "تحيا مصر" في تلبية وحل العديد من المشكلات التي تواجه الشعب المصري، حيث كان هذا الصندوق سندًا لكل من يلجأ اليه.

وناشد النائب محمود قاسم، جموع المصريين من رجال الاعمال والاستثمار والمال والأثرياء والقادرين وغيرهم بالتبرع لصالح المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة"، والتي سوف تغير وجه الحياة داخل جميع القرى على مستوى الجمهورية وسوف تحقق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى والريف المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توجيهات من السيسي لـ صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات ذات الأولوية..نواب:قرار إنسانى وعادل..ولقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين

لشراء لقاح كورونا.. أحمد موسى يناشد المصريين بالتبرع لصندوق تحيا مصر

أخبار التوك شو| أحمد موسى يناشد المصريين بالتبرع لـ"تحيا مصر".. والصندوق: دعم مالي للأسر الأكثر احتياجاً لتطعيمهم بلقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

برلماني: مشروع تطوير القرى يسهل دور النواب فى تنفيذ مهامهم التشريعية والرقابية

برلماني: "حياة كريمة" ستقضى على ظاهرة هجرة الشباب من القرى والريف المصرى

برلماني: مشاركة المقاولين المحليين بمختلف المحافظات فى تنفيذ المشروعات يوفر فرص عمل

ترشيحاتنا

بعد اعتذار تامر أمين لهم.. الفلاحين: أصله فلاح.. وهنمنعه ينزل بلده

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

ضربها بالعصا حتى الموت.. مصرع عجوز على يد ابنها فى نجع حمادي

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

مصير بيراميدز .. الكاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

سيول و رعد.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في تلك المحافظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور