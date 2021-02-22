مشروع مودة: 15% من حالات الطلاق تكون خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج.. فيديو





قالت الدكتورة راندة فارس، مدير مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة، إن وزارة التضامن تتعامل مع المشروع بوصفه مشروعا قوميا، يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصري، بدعم الشباب المقبل على الزواج، من خلال مجموعة من المعلومات والمهارات، والتي تساهم في تقليل نسب الطلاق.









وأضافت راندة الفارس، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى"، أن 15% من حالات الطلاق تتم خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، وهو مؤشر خطير جدا، لأنها لا تعتبر مراحل للمشكلات أو الصعاب التي تستدعي الطلاق".









وأشارت إلى أن المشروع اهتم بقراءة الأبحاث المتعلقة بالأسباب الأكثر شيوعا، لزيادة معدلات الطلاق، موضحة أن مشروع مودة جاء تنفيذ ه بتوجيهات م الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن معدلات الطلاق بدأت أن تكون ظاهرة مخيفة على المجتمع المصرى، حيث أنه فى عام 2018 وصلت إلى 211 ألف حالة.



