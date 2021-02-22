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رياضة

كأس مصر.. خالد عيد يعلن تشكيل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:21 م
خالد عيد مدرب المحلة
خالد عيد مدرب المحلة
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عمرو الحلوانى

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية .



وجاء تشكيل المحلة على النحو التالى :

حراسة المرمى : محمود رضا


خط الدفاع : محمد فتح الله و محمود علاء و هانى عادل
و هشام بلحة

خط الوسط : خالد لطفى  و أحمد الندرى و عبده يحيي و محمد عبد القادر

خط الهجوم : إسلام فؤاد  و أحمد الشيخ

وعلى دكة البدلاء : جلال العقدة و محمد البشبيشى
و خالد الاخميمى و يحيي حامد و محمد حمدان ومعتز كاجو و احمد اباظة و فرانسيس افيرى
و محمد كارم .



 

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