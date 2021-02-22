كأس مصر.. خالد عيد يعلن تشكيل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية .

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالى :

حراسة المرمى : محمود رضا

خط الدفاع : محمد فتح الله و محمود علاء و هانى عادل

و هشام بلحة

خط الوسط : خالد لطفى و أحمد الندرى و عبده يحيي و محمد عبد القادر

خط الهجوم : إسلام فؤاد و أحمد الشيخ

وعلى دكة البدلاء : جلال العقدة و محمد البشبيشى

و خالد الاخميمى و يحيي حامد و محمد حمدان ومعتز كاجو و احمد اباظة و فرانسيس افيرى

و محمد كارم .