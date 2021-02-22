بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية " الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.

وتقول كلمات الأغنية: الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا العزة والكرامة وهرمون الشهامة بيجروا في دمنا ده احنا المعني الحقيقي لكلمة مرجلة راكزين زي الجبال ملناش في الهرجلة الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد بلد الرجالة اللي تشرف بلد الأبطال نبع الجدعان في الشدة احنا احنا اللي بنتصرف وبقلب نسد في أي مكان الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد رأسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة





وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن خطأ تامر أمين في حق الصعايدة، مشترك مع القناة التي يعمل فيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع غرامة 250 ألف جنيه على القناة، لأن هذا ليس الخطأ الأول، وحال تكرار الأمر سيتم سحب تصريحها.