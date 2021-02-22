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4.6 مليون جرعة.. الصحة: مطار القاهرة يستقبل شحنات كبيرة من لقاح سينوفارم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:02 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمجمع الكبير الاقصر الدولي، والتي ضمنت المرحلة الاولى 5 خدمات اساسية بوحداتهم، وجار الانتهاء منه خلال شهور معدودة، لافتة الي ان مستشفى الاقصر العام والبياضية سيتم الانتهاء من اعمال التطوير بهما خلال شهر، مشيرة الي ان هذه اقصر واسرع فترة زمنية تنتهي بها محافظة كاملة لدخول التامين الصحي الكامل بها.

واكدت خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، على ان منظومة التامين الصحي الشامل ليست مباني فقط، وانما تضمن ايضا اطقم طبية وتدريبهم وميكنة وجودة الخدمة المقدمة، منوهة انها تابعت عملية تردد المواطنين بشكل منتظم وحصولهم على الخدمة.

واشارت الي ان اليوم مصر بصدد استقبال جرعات وشحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الساعة 12 مساء تصل الي مطار القاهرة، واردفت انه خلال هذا الاسبوع ستحصل مصر على 8.6 مليون جرعة من اصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والامصال.

ولفتت الي ان المرحلة الاولى من منظومة التامين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، وبدأت بمحافظة بورسعيد، وتم اطلاق تشغيلها في 3 محافظات اخرين من رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي وكانت في محافظات الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء، لافتة الي انه سيتم اطلاق المرحلة الاولى في السويس واسوان خلال هذا العام.
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