الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا ..التفاصيل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن لجنة مكافحة كورونا عكفت على إدخال أدوية جديدة ضمن البروتوكول الخامس المحدث لعلاج فيروس كورونا، والذي تعتزم اللجنة إطلاقه الفترة القادمة، منوهة إلى أن الوضع الوبائي مستقر حتى الآن.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في محافظات الصعيد كانت أقل بكثير عن الموجة الأولى، متوقعة المزيد من حصار الفيروس، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية.





ونصحت الدكتورة هالة زايد المواطنين بالمتابعة الدورية للأمراض المزمنة، معقبة: "لأن متابعتها أحسن حاجة بتقلل من نسبة الوفيات بكورونا أثناء الإصابة".





ووجهت الشكر لكل الأطقم الطبية في جائحة فيروس كورونا وما أظهروه من بسالة وتمكن، موضحة أن وزارة الصحة شهدت تدريبات عالية جدا للاطباء ومنها ما تم من خلال اتفاقية هارفرد التي تخرج منها اكثر من الف طبيب وصيدلي، بالاضافة الي التحاق الكثير من الاطباء بالزمالة المصرية.



