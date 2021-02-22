محافظ الدقهلية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس



واشار المحافظ إلي انه تم دعم منظومة النظافة للتصدي لتجمعات مياة الامطارفي موسم الشتاء 12 سيارة شفط وكسح مياة تم توزيعها علي المناطق التي تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضي ، واضاف انه تم تشيكل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع اية احداث طارئة بالمراكز والمدن والاحياء والقري.



ووجه المحافظ ادارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعه لهذا الغرض واثناء الاضطرار الى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الامطار.



وكلف محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام للتنسيق والمتابعة مع السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وادارة الكهرباء لتفعيل كافة الاجراءات المتخذة بشأن التعامل الفورى حالة سقوط امطار وكذا تفعيل عمل غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمراكز والمدن والاحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالابلاغ لغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظه وسرعه التجاوب مع ايه بلاغات ،، واشارمختار، لاهميه مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتاكد من نظافه وجاهزية بالوعات تصريف الامطار وانها تعمل بكفاءة عالية وتامين محطات الرفع والمعالجة بالامداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالاضافة الى التاكد من جاهزية المعدات والالات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى والحماية المدنية.



وناشد محافظ الدقهلية المواطنين انه فى حالة سقوط امطار عدم الاقتراب من اى مصدر من مصادر الكهرباء (اعمدة الكهرباء والانارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه.



،وقد امر المحافظ بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الابلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار حال سقوطها ، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظه وان يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين بتوخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة خلال سقوط الامطار ، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق التي تشمل، شركه مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعه لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئه حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظه.