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الزراعة تكشف عن خطة تطوير 6.1 مليون فدان.. إزالة 673 ألف طن مخلفات بالترع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:39 م
الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تطهير وتطوير الترع وتبطينها هو واحد من اكبر مشروعات الوزارة والتي تهدف لتطوير نظم الري الموجودة للمزارعين.

وتابع محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى لأقصى استفادة ممكنة من وحدات الارض والمياه، لافتا الي ان الدولة اتخذت قرار تعظيم العوائد من الانتاج الزراعي، وإحداث طفرة حقيقية في الزراعة، مردفا ان الرئيس السيسي اطلق مبادرة حياة كريمة ومن ضمنها تطوير القرى بكل ما فيها فهذا سيعود بالنفع على المزارع المصري.

واوضح ان الهدف من مشروع حياة كريمة ايضا هو تغيير شكل الحياة بالقرية المصرية وتطويرها، مشيرا الي ان الوزارة تعمل على تطوير مليون فدان الفترة القادمة، ثم يليها تطوير 6.1 مليون فدان جديدة، وهذا بالتعاون مع وزارة الري والزراعة والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن.

واشار الي ان التطوير يشمل تغيير المساقي وتطويرها وتطوير نظم الري، وايجاد بدائل مناسبة للفلاح، وذكر ان تطوير الترع يجب ان يعقبه تطهيرها من المخلفات الموجودة على الترع، وتبلغ  673 الف طن من المخلفات تم ازالتها باجمالي 16 محافظة، واقرار غرامة 10 الاف جنية لمن يلقي بالمخلفات واحالته للنيابة العامة بعقوبة القاء القمامة بالمجاري المائية.

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