حفاظا على أرواح المواطنين.. إزالة عقار قبل سقوطه بمدينة دمنهور

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة وإزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، بإزالة منزل قديم شديدة الخطوره وايل للسقوط ومكون من دورين بمساحة 90 م2، وذلك لخطورته الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة بشارع أحمد عبد العزيز خلف ساحة النصر بدمنهور.





وأكد محمد عباس مدير إدارة الأزمات بدمنهور، أنه تم فصل جميع المرافق والخدمات وعمل كردون حوله خلال أعمال إزالة المبنى التى تمت يدويا حرصا على المنازل المجاورة.







ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، السبت الماضي، قرار إزالة عقار آيل للسقوط، يشكل خطرًا شديدا على أرواح المواطنين بشارع شعيب المتفرع من عبد السلام عارف.





وقال المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن العقار عبارة عن منزل مكون من دورين وخال من السكان، وتم فصل جميع المرافق وعمل كردون أمني وجار الإزالة حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى أن يأتي ذلك في إطار قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط.





وأكد رئيس المدينة، أنه يوجد حملات مستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط بنطاق مركز ومدينة دمنهور، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمارة.







ويذكر أن لقي شاب مصرعه، إثر انهيار بلكونة منزل فوقه شارع السلام بمنطقة منشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام، تحت تصرف النيابة العامة.





وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الإثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوي بعقار مكون من 3 أدوار بالمنطقة.





وعلى الفور توجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية.





وبالفحص تبين، وفاة "جابر علي أبو النجا" 23 عاما، مقيم شارع السلام بمدينة دمنهور، وتم نقله جثة هامدة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكل المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.





جدير بالذكر أن شهدت مدينة دمنهور، شهدت انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.

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