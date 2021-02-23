برلماني يؤكد أهمية فض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يوجد تنسيق لانتقال كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى حجم الإنجازات الهائلة التي تجرى بها حاليا.





وثمن مسعود في تصريحاته لـ"صدى البلد" ما يتم بذله من مجهودات لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة بحضور ومشاركة عدد كبير من الوزراء، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في فض المديونيات والمنازعات بين كل جهة والأخرى.





وأكد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إيجابية هذه الخطوة وتفرغ المسئولين بالجهات الحكومية بإدارة شئون أعمالهم على أكمل وجهه.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور كل من وزراء: التموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء: الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع قائم بينها.